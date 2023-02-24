Sinisa Lazendic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinisa Lazendic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinisa Lazendic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinisa Lazendic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinisa Lazendic 26 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Siniša Lazendić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinisa Lazendic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sinisa Lazendic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Mrkonjic Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Mrkonjic Grad takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sinisa Lazendic'nin FK Sloboda Mrkonjic Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sinisa Lazendic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinisa Lazendic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sinisa Lazendic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinisa Lazendic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2021 yılında Mrkonjic

Sinisa Lazendic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinisa Lazendic şuan FK Sloboda Mrkonjic Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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