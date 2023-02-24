Sinisa Mladenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinisa Mladenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinisa Mladenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinisa Mladenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinisa Mladenovic 5 Ocak 1991 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Синиша Младеновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinisa Mladenovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sinisa Mladenovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sinisa Mladenovic'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sinisa Mladenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinisa Mladenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sinisa Mladenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinisa Mladenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sloga Kraljevo

1 Ağustos 2009 yılında Metal. Kraljevo

1 Haziran 2010 yılında Sloga Kraljevo

15 Temmuz 2014 yılında FK Bokelj

17 Temmuz 2016 yılında Radnik

8 Şubat 2019 yılında FK Zemun

29 Ağustos 2019 yılında Graficar

24 Ekim 2020 yılında Aspropyrgos

29 Mart 2021 yılında Anag. Karditsas

31 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2022 yılında OFK Grbalj

1 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Sinisa Mladenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinisa Mladenovic şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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