Sinisa Sanicanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinisa Sanicanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinisa Sanicanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinisa Sanicanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinisa Sanicanin 24 Nisan 1995 tarihinde Prijedor şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Синиша Саничанин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinisa Sanicanin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CLEAN yapmaktadır. Sinisa Sanicanin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sinisa Sanicanin'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sinisa Sanicanin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sinisasanicanin/

Sinisa Sanicanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinisa Sanicanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sinisa Sanicanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinisa Sanicanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2013 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2015 yılında B. Banja Luka

21 Ocak 2016 yılında Mladost

31 Ağu 2017 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2021 yılında Partizan

Sinisa Sanicanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinisa Sanicanin şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Sinisa Sanicanin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 2 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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