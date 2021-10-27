Sinonim ne demek, TDK'ya göre Sinonim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sinonim ne demek? Sinonim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sinonim kelimesi. Peki sinonim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sinonim nedir, sinonim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİNONİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sinonim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sinonim kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sinonim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş anlamlı

