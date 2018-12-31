Sinop, 18 yıl sonra ilk hafızlarını verecek

Sinop il merkezinde 18 yıl sonra "Hafızlık İcazet Merasimi'nde 18 hafız, icazetlerini alacak.

Sinop'ta "Hafızlık İcazet Merasimi" programı düzenlenecek. 5 Ocak Cumartesi günü saat 10.30'da Sinop Alaaddin Camii'nde gerçekleşecek olan programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Fatih Camisi İmam Hatibi Dünya Kur'an-ı Kerim Okuma Birincisi Bünyamin Topçuoğlu, Hacı Bayram-ı Veli Camisi İmam Hatibi Yunus Koçan da katılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, "18 yıl sonra Sinop il merkezinde 18 hafız çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zira en son hafız Sinop merkezde 2000 yılında çıkmıştı. Memleketimizde yaşanan bazı durumlar nedeniyle 18 yıl boyunca Hafızlık müessesesi çalıştırılamamış, öğrenci bulunamamış. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere okuyan bilen öğrenci sayısı kalmadı. İnşallah bu açıdan Sinop'ta hasret bitiyor. Kur'an-ı baştan sona ezberleyen hem de lise ortaokuluna devam eden, 18 yavrumuzu çıkarmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Sinopumuzda 18 yılın sonunda, 18 hafız yetiştirmek bir mutluluk vesilesi"

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Sinopumuzda 18 yılın sonunda, 18 hafız yetiştirmek bizim için gurur kaynağı bir mutluluk vesilesi. Bizimle bu mutluluğu yaşayan, paylaşan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hafızları yetiştiren hocalarımızı, anne-babalarını tebrik ediyorum. Hafızların kendileri büyük fedakarlık yapıp, arkadaşları akranları oyun oynarken onlar hafta sonları ve akşamları dahil hayatını Kur'an'a ayırmış ve Allah'ın lütfuyla da Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye muvaffak olmuşlar. Bu kardeşlerimiz bütün övgüleri, bütün ödüllerin en güzelini hak ediyor. 5 Ocak Cuma günü Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Dr. Burhan İşleyen gelecek. İstanbul'da Kur'an okuma dünya birincisi olan Bünyamin Topçuoğlu ve Türkiye derecesi olan Hacı Bayramı- Veli Camisi İmamı Yunus Koçan gelecek. Hafızlarımıza törenle hafızlık belgeleri takdim edilecek, hediyeler verilecek. Bütün insanlar Alaaddin Camisi'ne davetlidir."

Kaynak: İHA