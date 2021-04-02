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Sinop Ayancık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ayancık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sinop Ayancık nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sinop Ayancık nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sinop Ayancık nüfusunun 23 bin 734 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sinop Ayancık yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sinop Ayancık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ayancık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sinop Ayancık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sinop Ayancık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sinop Ayancık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ayancık ilçesinin bağlı bulunduğu Sinop ilinde  216 bin 460 kişi yaşamaktadır. Sinop ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 828 (km²) si Ayancık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sinop Ayancık nüfusu 23 bin 734 kişidir.

Sinop Ayancık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ayancık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sinop Toplam Nüfusu Kaçtır?

216,460 kişidir.

Ayancık İlçe Nüfusu Kaçtır?

23,734 kişidir.

Ayancık Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10,613 kişidir.

Sinop Ayancık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  2 olarak gerçekleşmiştir.

Sinop Ayancık Nüfusu 2020 - 2021 |  Ayancık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Ayancık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  34,587879      Enlem :  34,587879

Ayancık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sinop iline bağlı bulunan Ayancık ilçesinin telefon alan kodu 0 368 şeklinde başlamaktadır.

Ayancık ilçesinin bağlı olduğu Sinop İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ayancık ilçesinin bağlı olduğu il olan Sinop ilinin plaka kodu 57 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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