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Sinop Boyabat Nüfusu 2020 - 2021 |  Boyabat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sinop Boyabat nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sinop Boyabat nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sinop Boyabat nüfusunun 44 bin 443 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sinop Boyabat yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sinop Boyabat Nüfusu 2020 - 2021 |  Boyabat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sinop Boyabat Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sinop Boyabat nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sinop Boyabat Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Boyabat ilçesinin bağlı bulunduğu Sinop ilinde  216 bin 460 kişi yaşamaktadır. Sinop ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,503 (km²) si Boyabat ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sinop Boyabat nüfusu 44 bin 443 kişidir.

Sinop Boyabat Nüfusu 2020 - 2021 |  Boyabat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sinop Toplam Nüfusu Kaçtır?

216,460 kişidir.

Boyabat İlçe Nüfusu Kaçtır?

44,443 kişidir.

Boyabat Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

15,752 kişidir.

Sinop Boyabat Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  0,2 olarak gerçekleşmiştir.

Sinop Boyabat Nüfusu 2020 - 2021 |  Boyabat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Boyabat İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  34,775307      Enlem :  34,775307

Boyabat İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sinop iline bağlı bulunan Boyabat ilçesinin telefon alan kodu 0 368 şeklinde başlamaktadır.

Boyabat ilçesinin bağlı olduğu Sinop İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Boyabat ilçesinin bağlı olduğu il olan Sinop ilinin plaka kodu 57 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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