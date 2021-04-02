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Sinop Dikmen Nüfusu 2020 - 2021 |  Dikmen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sinop Dikmen nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sinop Dikmen nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sinop Dikmen nüfusunun 4,860 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sinop Dikmen yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sinop Dikmen Nüfusu 2020 - 2021 |  Dikmen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sinop Dikmen Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sinop Dikmen nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sinop Dikmen Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Dikmen ilçesinin bağlı bulunduğu Sinop ilinde  216 bin 460 kişi yaşamaktadır. Sinop ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 411 (km²) si Dikmen ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sinop Dikmen nüfusu 4,860 kişidir.

Sinop Dikmen Nüfusu 2020 - 2021 |  Dikmen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sinop Toplam Nüfusu Kaçtır?

216,460 kişidir.

Dikmen İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,860 kişidir.

Dikmen Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,587 kişidir.

Sinop Dikmen Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -31,6 olarak gerçekleşmiştir.

Sinop Dikmen Nüfusu 2020 - 2021 |  Dikmen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Dikmen İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,138916      Enlem :  27,138916

Dikmen İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sinop iline bağlı bulunan Dikmen ilçesinin telefon alan kodu 0 368 şeklinde başlamaktadır.

Dikmen ilçesinin bağlı olduğu Sinop İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dikmen ilçesinin bağlı olduğu il olan Sinop ilinin plaka kodu 57 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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