Sinop Durağan Nüfusu 2020 - 2021 |  Durağan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sinop Durağan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sinop Durağan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sinop Durağan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Durağan ilçesinin bağlı bulunduğu Sinop ilinde 216 bin 460 kişi yaşamaktadır. Sinop ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 986 (km²) si Durağan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sinop Durağan nüfusu 17 bin 861 kişidir.

Sinop Toplam Nüfusu Kaçtır?

216,460 kişidir.

Durağan İlçe Nüfusu Kaçtır?

17,861 kişidir.

Durağan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9,914 kişidir.

Sinop Durağan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -103,8 olarak gerçekleşmiştir.

Durağan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,045727 Enlem : 35,045727

Durağan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sinop iline bağlı bulunan Durağan ilçesinin telefon alan kodu 0 368 şeklinde başlamaktadır.

Durağan ilçesinin bağlı olduğu Sinop İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Durağan ilçesinin bağlı olduğu il olan Sinop ilinin plaka kodu 57 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020