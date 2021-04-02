Sinop Erfelek Nüfusu 2020 - 2021 |  Erfelek İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sinop Erfelek Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sinop Erfelek nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sinop Erfelek Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erfelek ilçesinin bağlı bulunduğu Sinop ilinde 216 bin 460 kişi yaşamaktadır. Sinop ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 406 (km²) si Erfelek ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sinop Erfelek nüfusu 12 bin 024 kişidir.

Sinop Toplam Nüfusu Kaçtır?

216,460 kişidir.

Erfelek İlçe Nüfusu Kaçtır?

12,024 kişidir.

Erfelek Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8,119 kişidir.

Sinop Erfelek Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 8,2 olarak gerçekleşmiştir.

Erfelek İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,906692 Enlem : 34,906692

Erfelek İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sinop iline bağlı bulunan Erfelek ilçesinin telefon alan kodu 0 368 şeklinde başlamaktadır.

Erfelek ilçesinin bağlı olduğu Sinop İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Erfelek ilçesinin bağlı olduğu il olan Sinop ilinin plaka kodu 57 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020