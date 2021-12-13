Sinop eski belediye başkanı Zeki Yılmazer kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Zeki Yılmazer'in biyografisi...

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SİNOP ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ YILMAZER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, ZEKİ YILMAZER'İN BİYOGRAFİSİ...

Zeki Yılmazer, 1957 yılında Sinop'ta dünyaya geldi.

Emniyet Müdürlüğü Yardımlaşma Derneği gibi derneklerde yöneticilik yapan Yılmazer, 1999-2001 yılları arasında Sinop Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Eğitim Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptı.

Anavatan Partisi (ANAP) Sinop il başkanlığı ve ilçe başkanlıkları görevini üstlendi. ANAP Sinop 2. sıra milletvekili adayı oldu, seçimlerde kazanamadı.

2004 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop belediye başkanı seçilerek, beş yıl görevde bulundu. 2007 yılının Haziran ayında partiden istifa etti.

Belediye başkanlığı yaptığı dönem trafik kazası geçirerek ağır yaralanan Yılmazer, yaptığı kaza sebebiyle 5 yıllık başkanlık görevini aktif olarak 3,5 yıl yürütebildi.

Eylül 2020'de tartıştığı Atıf Argun isimli şahsa silahla ateş ederek, Argun'un hayatını kaybetmesine neden oldu.