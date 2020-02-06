Sinop nüfusu ne kadar? Sinop ilçe nüfusları 2021 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları açıklandı ve illerin nüfusları belli oldu. Sinoplular de kendi illerinin ve bulundukları ilçelerinin nüfuslarını araştırmaya başladı. İşte Sinop ilçe ilçe nüfusu...

1 9 AYANCIK Erkek 11.859 Kadın 11.875 İlçe Nüfusu 23.734