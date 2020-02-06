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Sinop nüfusu ne kadar? Sinop ilçe nüfusları 2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları açıklandı ve illerin nüfusları belli oldu. Sinoplular de kendi illerinin ve bulundukları ilçelerinin nüfuslarını araştırmaya başladı. İşte Sinop ilçe ilçe nüfusu...

Sinop nüfusu ne kadar? Sinop ilçe nüfusları 2021 119

AYANCIK 

Erkek 11.859

Kadın 11.875

İlçe Nüfusu 23.734