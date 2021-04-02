Sinop Saraydüzü Nüfusu 2020 - 2021 |  Saraydüzü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sinop Saraydüzü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sinop Saraydüzü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sinop Saraydüzü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Saraydüzü ilçesinin bağlı bulunduğu Sinop ilinde 216 bin 460 kişi yaşamaktadır. Sinop ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 293 (km²) si Saraydüzü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sinop Saraydüzü nüfusu 5,885 kişidir.

Sinop Toplam Nüfusu Kaçtır?

216,460 kişidir.

Saraydüzü İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,885 kişidir.

Saraydüzü Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,079 kişidir.

Sinop Saraydüzü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -73,5 olarak gerçekleşmiştir.

Saraydüzü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,478701 Enlem : 30,478701

Saraydüzü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sinop iline bağlı bulunan Saraydüzü ilçesinin telefon alan kodu 0 368 şeklinde başlamaktadır.

Saraydüzü ilçesinin bağlı olduğu Sinop İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Saraydüzü ilçesinin bağlı olduğu il olan Sinop ilinin plaka kodu 57 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020