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Sinop Türkeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Türkeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sinop Türkeli nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sinop Türkeli nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sinop Türkeli nüfusunun 15 bin 973 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sinop Türkeli yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sinop Türkeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Türkeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sinop Türkeli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sinop Türkeli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sinop Türkeli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Türkeli ilçesinin bağlı bulunduğu Sinop ilinde  216 bin 460 kişi yaşamaktadır. Sinop ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 275 (km²) si Türkeli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sinop Türkeli nüfusu 15 bin 973 kişidir.

Sinop Türkeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Türkeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sinop Toplam Nüfusu Kaçtır?

216,460 kişidir.

Türkeli İlçe Nüfusu Kaçtır?

15,973 kişidir.

Türkeli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9,677 kişidir.

Sinop Türkeli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  7,2 olarak gerçekleşmiştir.

Sinop Türkeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Türkeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkeli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  33,184992      Enlem :  33,184992

Türkeli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sinop iline bağlı bulunan Türkeli ilçesinin telefon alan kodu 0 368 şeklinde başlamaktadır.

Türkeli ilçesinin bağlı olduğu Sinop İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Türkeli ilçesinin bağlı olduğu il olan Sinop ilinin plaka kodu 57 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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