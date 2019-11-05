Sinoplu avcılar, Erfelek dağlarında domuz peşinde

Sinop'ta giderek artan domuz popülasyonunun önüne geçmek için domuz avcıları iş başında.

Sinop'un Erfelek ilçesi Solucalı köyünde tarlalara zarar veren ve mantar toplayıcıları korkutan domuzlar, Sinoplu avcılar tarafından avlandı. Sinop'ta çiftçinin ve mantar toplayıcıların korkulu rüyası domuzların gün geçtikçe arttığını ifade eden avcılar, ormanlık alanlarda köpekleri ile birlikte domuzun peşine düştü, yakaladıkları domuzlar ile fotoğraf çektirdi.

Avcı ekibinden olan Yusuf Cankor, yaptığı konuşmada, "Erfelek bölgesi mantar toplayıcıların ve kestane üreticilerin yoğun olduğu bir bölge ve burada çok fazla domuz olduğu duyumunu aldık. İnsanları hem korkutuyor hem zarar veriyor. Gördüğü kişinin üzerine koşan domuzlardan zar zor kurtuluyor insanlarımız. Biz de domuz popülasyonunu azaltmak amacıyla ekibimizle birlikte domuz avına çıkıyoruz. Bu hafta 2 erkek domuz avladık, yaklaşık 300 kilo civarında geliyor. Önümüzdeki günlerde farklı yerlerde de avcılığa çıkacağız" dedi.

Yaptıkları avcılığın belgeli olduğunu ve bu işi kurallara uygun yaptıklarını da cümlelerine ekledi.

Kaynak: İHA