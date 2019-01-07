Sinop’ta 114 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 114 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 114 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 114 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre Erfelek'te 24, Saraydüzü'nde 6, Dikmen'de 11, Boyabat'ta 41, Türkeli'nde 5, Durağan'da 25 ve merkezde 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapanan yolları ulaşıma açmak için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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