Sinop’ta 16 yaşındaki Ahmet’i arama çalışmaları devam ediyor

Sinop'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmaları 3. gününde de devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına yönelik açıklama yapan Sinop Valiliği, "İlimiz Akliman sahilinde 7 Eylül saat 13.30 sıralarında Ahmet Yusuf Mar isimli vatandaşımızın rip akıntısına kapılarak denizde kaybolduğu bilgisinin alınması üzerine; Sinop Valiliği'nin genel koordinasyonunda, ilgili kurumlar ve ekipler arasında gerekli planlama ve iş birliği yapılmış olup, ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız 51 kilometrekarelik alanda dron destekli olarak, İl Emniyet Müdürlüğü, Sinop Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Sinop İl Müdürlüğü ve UMKE ekiplerimiz tarafından toplam 90 personel ile havadan, karadan ve denizden aralıksız sürdürülmekte olup, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan görevli 1 helikopter de bugün arama kurtarma çalışmalarına havadan destek vermektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)