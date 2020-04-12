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Sinop’ta 2 köy daha karantinaya alındı

Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy'un başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri görüştü.

Sinop’ta 2 köy daha karantinaya alındı

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı 2 köy daha karantinaya alındı.

Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy'un başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri görüştü. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı'nda Binerli ve Pehlivanlar köyleri karantina altına alındı. Toplantıda alınan kararla Boyabat ilçesinde toplam 5 köy karantina altına alınmış oldu.

Kaynak: İHA




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