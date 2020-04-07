İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sinop'ta 3 köyde karantina başlatıldı

Sinop'ta 3 köyde karantina başlatıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Durağan ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kentte daha önce üç farklı ilçede 7 köyde karantina başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun...

Sinop'ta 3 köyde karantina başlatıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Durağan ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kentte daha önce üç farklı ilçede 7 köyde karantina başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Durağan ilçesinde Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köylerinde karantina başlatıldığı vurgulanarak söz konusu köylere giriş ve çıkışların ikinci karara kadar kapatıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT