Sinop’ta 30 bin öğrenci ders başı yaptı

Türkiye'de yeni eğitim-öğretim yılında ilk ders zili çaldı. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci, Sinop'ta ise 30 bin 409 öğrenci okula başladı.

Türkiye'de 20 milyon öğrenci için 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Sinop'ta 30 bin 409 öğrenci sabah saatlerinde okul yollarına koyuldu. İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk İlkokulu'nda protokolün katılımıyla tören düzenlendi. Renkli anlara sahne olan törende ilkokullu çocuklar şiirler okudu, konuşmalar yapıldı. Ayrıca öğretmenler de Öğretmen Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi.

Törende konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "En kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımızın, ailelerinden sonra ikinci yuvası olan okullarına kavuşacakları ve yeni umutların yaşanacağı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İlimiz genelinde 171 okulumuzda, 30 bin 409 öğrencimiz ve 2 bin 784 öğretmenimizle başlayacağımız yeni eğitim ve öğretim yılının heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bir ulusun bir milletin kalkınması ve gelişmesi ancak nitelikli bir eğitimle mümkün olabilir. Bizler, geleceğin Büyük Türkiye'sini inşa edebilmek için eğitime her zamankinden daha fazla önem vermek zorundayız" dedi.

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Programa, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, daire müdürleri, öğretmenler, velileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)