Sinop’ta 5,2 milyar liralık kamu yatırımı devam ediyor

Sinop Valisi Köksal Şakalar, 2018 yılı programında yer alan 832 projenin toplam değerinin 5,2 milyar TL olduğunu söyledi.

1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Valilik Toplantı Salonunda yapıldı. Vali Köksal Şakalar toplantıda yaptığı konuşmada, "İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 22 genel ve katma bütçeli kuruluş, 10 yerel idare ile 9 köylere hizmet götürme birlikleri olmak üzere toplam 41 kuruluş tarafından gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında toplam 832 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelerin 374 adedi tamamlanmıştır. Diğer 458 projeden; 168 adet proje devam etmektedir. 47 adet proje ihale aşamasında olup, 243 adet projeye ise çeşitli sebeplerden başlanamamıştır. 2018 yılı programında yer alan projelerin toplam değeri 5 milyar 210 milyon 759 bin 859 TL'dir. Bu projeler için 2018 yılında 859 milyon 933 bin 218 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 500 milyon 568 bin 986TL'si harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 58'e tekabül etmektedir" dedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile valilik birim müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA