Sinop'ta 7 gün süreyle çok sayıda eylem yasaklandı

Koronavirüs salgının gölgesinde gerçekleşecek olan Kurban Bayramına sayılı günler kala il bazlı tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Sinop'ta Valilik kararıyla çok sayıda toplu eylem yasaklandı. Konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında olacak olan Kurban Bayramı ve öncesinde yoğun insan hareketliliğinin beklendiği belirtildi.

Açıklamanın devamında koronavirüs salgının eylem ve etkinliklerle başka kişilere bulaşma riski taşıdığı değerlendirilerek şu ifadelere yer verildi:

"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19.maddeleri ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11.maddesi hükümleri gereğince;

Sinop İl sınırları içerisinde (İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 28.07.2020 tarihi saat 00.01’den 03.08.2020 tarihi saat 23.59’a kadar 7 (Yedi) gün süre ile Meydan, Cadde, Sokak, Yol, Park gibi umuma açık alanlarda Miting, Açık Yer Toplantıları, Gösteri Yürüyüşleri, Protesto Eylemi, Basın Açıklamaları, Toplu Karşılama ve Uğurlama etkinlikleri v.b türdeki her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."