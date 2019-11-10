Sinop’ta Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dönümü anma etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Sinop'un Gerze ilçesinde de törenle gerçekleştirildi.

Gerze Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma etkinliğine Gerze Kaymakamı Murat Güven, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Garnizon Komutanı Jandarma Teğmen Bekir Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Erol Ulaş, AKP Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir, CHP İlçe Başkanı Nihat Erdal, MHP İlçe Başkanı Ercan Aydilek, İyi Parti İlçe Başkanı İbrahim Arat kamu kurum ve kuruluş müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak Gerze Kaymakamı Murat Güven ardından Belediye Başkanı Cevat Şensoy Atatürk Anıtı önüne çelenklerini sundu. Paşa'nın vefat saatinde, saat tam 09:05'de ülkenin dört bir yanında olduğu gibi şehrimizde de siren sesleri yankılandı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına iki dakikalık saygı duruşu sırasında şehrin her noktasında Ata'ya saygı duruşunda bulunuldu. Ardından okunan İstiklal Marşı ile bayraklar yarıya indirildi.

Gerze Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunumunun ardından 10 Kasım programı Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezinde devam etti.

Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezinde de 2 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunması sonrası etkinlik programına geçildi.

Gerze Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Mehmet Gün, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Oratoryo ve Mustafa Kemal Atatürk konulu Video izlenmesinin ardından, ödül töreni ve Atatürk Fotoğrafları Sergisi sonrası son buldu.

Kaynak: İHA