Sinop’ta çekilen "Nasipse Olur" filminin vizyon tarihi belli oldu

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın üstlendiği ve geçen ay çekimleri Sinop, Boyabat ve diğer ilçelerinde gerçekleştirilen "Nasipse Olur" filminin vizyon tarihi belli oldu.

Barış Başar'ın kaleme aldığı, Selahattin Sancaklı'nın yönettiği filmde Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer, Hakan Bulut, Zeyno Eracar, Yeşim Dalgıçer, Erdem Baş, Kıvanç Baran Arslan, Barış Başar, Ünal Yeter gibi birçok tanınmış oyuncu rol alıyor. Sinop'un tanıtımına önemli katkı sağlayacak romantik komedi tarzındaki film 29 Kasım'da Türkiye'deki tüm sinema salonlarında vizyona girecek.

Filmde Sinop'un doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi dokularının da olduğu toplam 50'ye yakın mekan kullanıldı.

Kaynak: İHA