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  3. Sinop'ta çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı

Sinop'ta çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Sinop'ta çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı

İlçede dün Kılıçlı köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğünce 7 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer 1 ekskavatör ve 50 personelle müdahale edildi.

Türkeli ile Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinden gelen ekiplerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Sinop'ta çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı

Sinop'ta çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı

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