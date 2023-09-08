Sinop’ta denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

Sinop'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sinop’ta denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

Sinop'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Sinop'un Akliman sahilinde dün saat 13.00 sıralarında meydana sıralarında geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle sahile giden Ahmet Yusuf Mar (16) bir süre sonra babası Bekir Mar (50) birlikte denize girdi. Akıntıya kapılan çocuk ve babası boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren baba Sinop Belediyesi cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldı. Baba, sağlık ekipleri tarafında Sinop Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık durumu iyi olan baba ve ailesi sahilde Ahmet Yusuf Mar'ın denizden çıkarılmasını bekliyor.

Sinop Belediyesi Cankurtaranı Mücahit Aslan, dün Ahmet Yusuf Mar'ı gördüğünü ve kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdiğini belirterek, "Dün botla 2 sefer arama yaptık. Çocukla teması sağladık. Ayak bileğinden yakaladım yukarı çekmek istediğim esnada teknemiz dalga yedi ve o esnada suya düştüm. Çocuğu tutmaya çalıştım ama dalgaların kuvvetli olmasından dolayı bende yoruldum. Diğer ekip gelene kadar bilincimi kaybetmişim. Bilincimi kaybettiğim için hastaneye kaldırılmışım. Şu an arama çalışmaları devam ediyor. Şu an burada tüm ekip çalışmaları sürdürüyor. Hayırlısıyla cenazeyi bulup aileye teslim etmek için mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

Denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmaları Sinop Belediyesi cankurtaranları, Sinop Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları tarafından hem karadan hem de denizden yapılan çalışmalarla devam ediyor.

Sinop’ta denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

Sinop’ta denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

Sinop’ta denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

Sinop’ta denizde kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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