Sinop’ta dezenfekte işlemleri

Sinop Belediyesi ekipleri dezenfekte hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

Korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfekte hizmetlerini aralıksız sürdüren Sinop Belediyesi bu çalışmaların yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerini de devam ettiriyor.

Sinop Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Korona virüsüne karşı dezenfekte işlemlerimizi sürdürüyoruz. Belediye Başkanlığımız Veterinerlik İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce şehrin bazı bölgelerinde dezenfekte işlemi gerçekleştirmeye devam ediyor" denildi.

Kaynak: İHA