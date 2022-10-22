Sinop'ta emlak dolandırıcılığı: Aynı evi birçok kişiye kiraladı, yakayı ele verdi

Sinop'ta emlakçılık yapan G.K., isimli kişi bazı evleri sahiplerinin haberi olmadan 14 farklı kişiye kiraladı. Şikayetler üzerine geçen ekipler şahsı gözaltına aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sinop'ta emlak dolandırıcılığı: Aynı evi birçok kişiye kiraladı, yakayı ele verdi

Alınan bilgilere göre Sinop'ta emlak alım satım ve kiralama işi yapan G.K., çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Bazı evleri sahiplerinin haberi olmadan birden fazla kişiye kiralayan G.K., bu yolla 14 kişiyi mağdur etti.

KAPORA ALMIŞ

Arsa satış vaadiyle bazı kişilerden de kapora alan G.K. hakkında şikayetler yapılınca polis ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yapılan şikayetler üzerine şüpheli G.K. gözaltına alındı.

Sinop Adliyesi’ne çıkarılan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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