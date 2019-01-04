Sinop’ta fırtına yıktı geçti

Sinop'ta öğle saatlerinde çıkan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, bir minareyi yıktı.

Sinop'ta öğle saatlerinde başlayan fırtına akşam saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri limana sığınırken, Karadeniz'de esen şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilerek, çatılar uçtu.

Sinop'ta öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, Korucuk Mahallesi Camisi'nin minaresinin uçmasına sebep olurken KYK Mahmud Kefevi Kız Öğrenci Yurdunun C Blok'unun çatısının bir bölümünü uçurdu. Devrilen çatının yoldan geçen vatandaşlara zarar vermemesi için emniyet ekipleri yolu keserek güvenlik önlemi aldı. Fırtınanın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA