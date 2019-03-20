Sinop’ta füze test ve eğitim atışları yapıldı

SİNOP'ta Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 58'inci Topçu Tugay Komutanlığı'nca, "NOTAM-NOTMAR" sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere füze test ve eğitim atışları yapıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 58'inci Topçu Tugay Komutanlığı tarafından MSB Sinop Atış Alanı'ndan, "NOTAM-NOTMAR" sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere 600 mm Bora füzesi atışı, güvenlik önlemleri altında icra edildi. Füze test ve eğitim atışlarının yapıldığı bölgede önlem alan polislerce, alana giriş ve çıkışlar kapatıldı, balıkçıların denize açılması da yasaklandı.

Sinop'ta daha önce de ROKETSAN tarafından geliştirilen "Atmaca" adı verilen füzenin deneme atışları yapılmıştı.

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DHA