İstanbul29 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sinop’ta gezi teknesi karaya oturdu

Sinop’ta gezi teknesi karaya oturdu

Sinop İskelesi'nden tura çıkan gezi teknesi İncedayı mevkisinde karaya oturdu.

Sinop’ta gezi teknesi karaya oturdu

Sinop'ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edildi.

Sinop İskelesi'nden tura çıkan gezi teknesi İncedayı mevkisinde karaya oturdu. Sahil güvenlik ekiplerinden yardım istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Botlara alınan vatandaşlar kıyıya getirildi.

Gezi teknesini ise karaya oturduğu yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sinop’ta gezi teknesi karaya oturdu

Sinop’ta gezi teknesi karaya oturdu

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT