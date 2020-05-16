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  3. Sinop'ta iğrenç olay! 11 yaşındayken kızını hamile bırakan baba tutuklandı

Sinop'ta iğrenç olay! 11 yaşındayken kızını hamile bırakan baba tutuklandı

Sinop'un Durağan ilçesindeki 11 yaşındaki kızı Ö.N.T.'yi hamile bırakan duyma engelli E.T. (55) , çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop'ta iğrenç olay! 11 yaşındayken kızını hamile bırakan baba tutuklandı

Sinop'un Durağan ilçesinde duyanları ve öğrenenleri iğrendiren ve kızdıran bir olayın ayrıntıları ortaya çıktı.Durağan ilçesinde yaşayan Ö.N.T., henüz 11 yaşındayken hamile kalıp, kız çocuğu dünyaya getirdi. Başlatılan soruşturmada küçük kızın ifadeleri doğrultusunda duyma engelli E.T. (55) gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanırken, bebek ve E.T.'den alınan DNA örnekleri incelemeye alındı. 3 ayın sonunda ise DNA örneklerinin uyuşmadığı, bebeğin babasının E.T. olamayacağı ortaya çıktı. Şüpheli, tahliye edildi.

YENİDEN HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bebeği Samsun Yetiştirme Yurdu’nda koruma altına alınan Ö.N.T.’nin geçtiğimiz aylarda yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. Şu an 13 yaşında olan çocuk, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişiyi tanımadığını söyledi. Çelişkili ifadeler veren Ö.N.T., ailesinden alınarak Samsun Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi.

Sİnop'ta iğrenç olay! 11 yaşında kızını hamile bırakan baba tutuklandı

POLİS EKİPLERİ DNA ÖRNEĞİ ALDI

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, şu an 2 yaşında olan ilk bebek ile hamile Ö.N.T.'nin karnındaki bebekten ve öz baba Ömer T.’den DNA örneği aldı. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da 2 bebeğin babasının da kız çocuğunun öz babası Ömer T. olduğu ortaya çıktı.

CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

Kızına cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanan Ömer T., cezaevine koyuldu. 

Sİnop'ta iğrenç olay! 11 yaşında kızını hamile bırakan baba tutuklandı


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