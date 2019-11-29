Sinop’ta jandarmadan 6 defineciyi suçüstü

Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye bağlı köylerde define arayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Boyabat İlçe Jandarma ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu ilçeye bağlı Kayaboğazı köyü kayalık arazide jeneratör ve hilti ile define arayan O.T. ve A.Ö. isimli iki şahsı, Akyörük köyünde ise kazdıkları 5 metrelik çukurun içinde V.K., K.K, T.K. ve M.A. olmak üzere 4 şahsı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 6 kişinin, ifadeleri alınarak şahısların kullandıkları kazma, kürek, jeneratör, hilti ve çeşitli malzemelere el konuldu.

Kaynak: İHA