Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına devam edildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta 6 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim'i arama çalışmaları, 400 kişilik ekiple yürütülüyor. Havadan ve karadan yürütülen arama çalışmalarına rağmen henüz bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlarla sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

İbrahim Ay'ın 6 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA