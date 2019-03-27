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Sinop’ta köpek kurtarma operasyonu

Sinop'un Boyabat ilçesinde AFAD ekipleri uçurumdan düşen 2 köpeği kurtardı.

Sinop’ta köpek kurtarma operasyonu

Sinop'un Boyabat ilçesinde AFAD ekipleri uçurumdan düşen 2 köpeği kurtardı.

Boyabat ilçesi Kalebağı mevkisinde uçurumdan düşen köpekleri fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, yoğun bir çalışma sonucunda 2 köpeği düştüğü uçurumdan kurtardı.

Sinop’ta köpek kurtarma operasyonu

Sinop’ta köpek kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA

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