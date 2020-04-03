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Sinop’ta müdürler çevirim içi toplandı

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, ilçe milli eğitim müdürleri ile çevirim içi toplantı düzenledi.

Sinop’ta müdürler çevirim içi toplandı

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, ilçe milli eğitim müdürleri ile çevirim içi toplantı düzenledi.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, ilçe milli eğitim müdürleri ile çevirim içi toplantı yaptı. Toplantıda uzaktan eğitim süreci, öğrencilerin okudukları kitap sayıları ve EBA kullanım süreleri değerlendirildi. İl Müdür Yıldız, uzaktan konferans ile toplantıların devam edeceğini söyledi.

Sinop’ta müdürler çevirim içi toplandı

Sinop’ta müdürler çevirim içi toplandı

Kaynak: İHA




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