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  3. Sinop'ta okulda korona alarmı: Yüz yüze eğitime 14 gün ara!

Sinop'ta okulda korona alarmı: Yüz yüze eğitime 14 gün ara!

Sinop'taki bir ortaokulda koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği belirtildi.

Sinop'ta okulda korona alarmı: Yüz yüze eğitime 14 gün ara!

Risk haritasına göre kırmızı renkte çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sinop'ta merkezdeki ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği duyuruldu.

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VAKA SAYILARI EN ÇOK ERTAN VE AZALAN İLLER

Her 100 binde Koronavirüs vaka sayısı bir önceki haftaya göre, 11 ilde düştüğü tespit edildi. Vaka sayısı azalan iller şu şekilde sıralandı;  Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale, Burdur, Hatay, Muş, Adana, Osmaniye, Mardin ve Afyonkarahisar oldu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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