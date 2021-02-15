14 Şubat Pazar gününden bu yana bastıran kar yağışı sebebiyle çok sayıda ilde yüz yüze eğitime geçiş tarihi ertelendi. Kar yağışı sonrası valiliklerden yüz yüze eğitime ilişkin peş peşe açıklamalar yapılıyor. Birçok ilde okullar tatil edildi. Birçok ilde okullar tatil edildi. Peki Sinop'ta okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Sinop'ta Salı kar tatili var mı? İşte ayrıntılar....

SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ 16 ŞUBAT 2021?

Sinop Valiliği, kar yağışı nedeniyle eğitime 16 Şubat Salı günü ve 17 Şubat Çarşamba günü olmak üzere 2 gün ara verildiğini duyurdu.

SİNOP'TA SALI KAR TATİLİ VAR MI?

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik uyarılara göre; Beklenen yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanmalardan kaynaklı, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2021/18 sayılı kararına istinaden, ilimiz genelinde resmi-özel her kademedeki okullarımızda yüz yüze eğitime 16 Şubat Salı günü ve 17 Şubat Çarşamba günü 2 (iki) gün ara verilmiş olup, eğitime uzaktan eğitim ile devam edilecektir" denildi