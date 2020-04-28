Sinop'ta örtü yangınında 3 dönüm alan yandı
SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dönüm alan zarar gördü. Sefa Mahallesi mevkisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle müdahale edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dönümlük...
SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.
Sefa Mahallesi mevkisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dönümlük alanda zarar oluştu.
İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, bölgeye gelerek incelemede bulundu.
Kaynak: AA
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