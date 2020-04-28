İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sinop'ta örtü yangınında 3 dönüm alan yandı

Sinop'ta örtü yangınında 3 dönüm alan yandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dönüm alan zarar gördü. Sefa Mahallesi mevkisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle müdahale edildi.Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dönümlük...

Sinop'ta örtü yangınında 3 dönüm alan yandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

Sefa Mahallesi mevkisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 dönümlük alanda zarar oluştu.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin, bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT