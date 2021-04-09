Sinop'ta Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı merak konusu oldu. Vatandaş 2021 ramazan pidesi fiyatlarını merak ediyor. Peki Sinop’ta Ramazan pidesi fiyatı ne kadar 2021? Ramazan pidesi fiyatı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

SİNOP RAMAZAN PİDESİ FİYATI BELLİ OLDU MU?

Sinop'ta vatandaşların merakla beklediği ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. Sinop Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu bu yıl Ramazan pidelerinin gramajına göre fiyatlanacağını açıkladı. Haydar Gündoğdu, fırıncılardan aldıkları fiyat teklifini değerlendirerek Sinop Esnaf Odaları Birliği'ne sunduklarını, fiyatın birlik tarafından kabul edildiğini söyledi.

SİNOP’TA RAMAZAN PİDESİ FİYATI NE KADAR 2021?

Fırın tezgâhlarında bu yıl Ramazan pidesi tekli pide 1,75'TL, çiftli pide ise 3,50 TL'den satılacak. Vatandaş yumurtalı pide isterse 1 TL fark ödeyecek. Ramazan pidelerinin gramajına göre 1,75 ve 3,5 TL'den satılacağı açıklandı.

Mehmet Yüksel de Sinop'ta fırıncılardan gelen 200 gram Ramazan pidesinin 1,75 TL olmasına yönelik teklifi makul bulduklarını ve tarifenin onaylandığı kaydetti. Yüksel buna göre 200 gram Ramazan pidesinin 1,75 TL, 400 gram Ramazan pidesinin ise 3,5 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı