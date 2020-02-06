İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sinop’ta sahillere temizlik

Sinop’ta sahillere temizlik

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı sahilindeki plajlarda doğaya zararlı atık ve çöpleri topladı.

Sinop’ta sahillere temizlik

Sinop'ta belediye ekiplerince sahillerde çevre temizliği yapıldı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı sahilindeki plajlarda doğaya zararlı atık ve çöpleri topladı.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, daha temiz, daha güzel bir Sinop için çalıştıklarını belirterek, çalışmalara devam edeceğini söyledi. Bu arada belediye ekipleri, vatandaşlara sahillere çöp atmamaları uyarısında bulundu.

Sinop’ta sahillere temizlik

Sinop’ta sahillere temizlik

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT