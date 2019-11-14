Sinop’ta yaralı elik tedaviye alındı
Sinop'un Erfelek ilçesinde yolda yabani hayvan elik, yaralı bir şekilde bulundu.
Sinop'un Erfelek ilçesinde yolda yabani hayvan elik, yaralı bir şekilde bulundu.
Erfelek'e bağlı Abdurrahman Paşa köyünde Ramazan Aydın, yolda yaralı elik gördü. Yaralı eliği ilçede veterinerlik yapan Adem Top'a teslim eden Aydın, "Hayvana bir arabanın çarpıp kaçmış olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Veteriner hekim, yaralı hayvana ilk müdahaleyi yapmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bilgi vererek eliği yetkililere teslim etti.
Kaynak: İHA
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