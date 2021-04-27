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  3. Sinop'ta yaşlılar spor yaparak koronavirüsten korunuyor

Sinop'ta yaşlılar spor yaparak koronavirüsten korunuyor

Sinop'ta sahil şeridine sabah saatlerinde gelen yaşlılar burada koronavirüsten korunmak için sporlarını yapıyor.

Sinop'ta yaşlılar spor yaparak koronavirüsten korunuyor

Kentin sahil şeridi sabah saatlerinden itibaren yaşlıların uğrak yeri oluyor. Açık havada yürüyüşe çıkan yaşlılar hem korona virüsünden korunuyor hem de spor yapıyor. Maske, mesafe ve eşofmanlarıyla sporun tadını çıkaran yaşlılar kendilerine izin verilen saatleri değerlendiriyor. Yaşlılar spor parklarına da ilgi gösteriyor. Kimi sahil şeridinde yürümeyi tercih ederken kimiyse parktaki spor aletleriyle vaktini geçiriyor.

Yürüyüş yapan Resul adlı vatandaş, "Yasak günlerin dışında spor yapmaya çalışıyorum. Vücudum içi, organlarımız için düşünmek için her için faydası var. Ev hayatı sıkıcı oluyor. Hareketsiz kalıyorsun. Zor günlerden geçiyoruz umarım atlatırız. Bu sporla hem enerji alıyoruz hem vücudumuzun çalışmayan kısımlarını çalıştırıyoruz hem de temiz hava almış oluyoruz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Sinop'ta yaşlılar spor yaparak koronavirüsten korunuyor

Sinop'ta yaşlılar spor yaparak koronavirüsten korunuyor

Sinop'ta yaşlılar spor yaparak koronavirüsten korunuyor

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