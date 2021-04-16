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  3. Sinop'ta zabıta ekipleri tarafından fırınlara denetim yapıldı

Sinop'ta zabıta ekipleri tarafından fırınlara denetim yapıldı

Ramazan ayında vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yerlerden olan fırınlar, Boyabat'ta zabıta ekiplerince sıkı denetim altına alındı.

Sinop'ta zabıta ekipleri tarafından fırınlara denetim yapıldı

Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda Ramazan denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde Ramazan ayı münasebetiyle ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmeler zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temizliği, istenilen şartlara uygunluk hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunup kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde gerekli tedbirleri alarak, süreci sağlıkla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz" dediler.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Sinop'ta zabıta ekipleri tarafından fırınlara denetim yapıldı

Sinop'ta zabıta ekipleri tarafından fırınlara denetim yapıldı

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