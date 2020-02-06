  1. FOTO GALERİ

  2. GÜNDEM

  3. Sinop'un 2020 yılı nüfusu ne kadar oldu?

Sinop'un 2020 yılı nüfusu ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları açıklandı ve illerin nüfusları belli oldu. Sinoplular de kendi illerinin ve bulundukları ilçelerinin nüfuslarını araştırmaya başladı. İşte Sinop ilçe ilçe nüfusu...

Sinop'un 2020 yılı nüfusu ne kadar oldu? 119

Ayancık

Erkek 11788         

Kadın  11898

Ölçüm Bazında  23686