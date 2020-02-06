Sinop'un 2020 yılı nüfusu ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları açıklandı ve illerin nüfusları belli oldu. Sinoplular de kendi illerinin ve bulundukları ilçelerinin nüfuslarını araştırmaya başladı. İşte Sinop ilçe ilçe nüfusu...

1 9 Ayancık Erkek 11788 Kadın 11898 Ölçüm Bazında 23686