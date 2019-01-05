Sinop'un Boyabat ilçesinde jandarma ekibinin yaşlı vatandaşa yardım etmesi herkesin takdirini kazandı. Bu an ise "günün en güzel karesi" olarak objektiflere yansıdı.

Öğle saatlerinde Sinop'un Boyabat ilçesinde ahırdaki hayvanlarına çuval ile yem getirmek isteyen yaşlı vatandaşa jandarma ekipleri yardım etti. O an ise objektiflere yansıdı. Bu güzel görüntüler ise herkesin takdirini kazandı.