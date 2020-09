Türkiye'nin en mutlu şehir ünvanını yıllardır koruyan Sinop'un yemek kültürünü ve gezilecek yerleri hakkında bilgi almak isteyen kişiler, arama motoruna Sinop'un neyi meşhur? Sinop'ta ne yenir? | Gezilecek yerler yazarak bütün sorularının cevaplarını bulabiliyor. Biz de araştırmamızı yapıp önemli detaylara haberimizde yer verdik.

SİNOP'UN NEYİ MEŞHUR? SİNOP'TA NE YENİR?

SİNOP MANTISI

Çok ince ve büyük hamurla yapılan bu mantı, bol iç malzemesiyle cevizli ya da yoğurtlu olarak yenmektedir. İçi etli hamur ve kulak mantısı isimleriyle de bilinir.

Sinop mantısı şu şekilde yapılır;

Önce mantının hamuru hazırlanır. Ardından kıymalı harç hazırlanır. Kare şeklinde küçük parçalara ayrılan hamurun içerisine kıymalı harç konur. Harcı konulan parça üçgen şeklinde kapatılır ve kaynar suya atılır. Pişen hamurlar tabağa alındıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt, ceviz ve kızdırılmış tereyağı eklenir.

NOKUL

Bir poğaça çeşidi olan Nokul, bayram sofralarının vazgeçilmezi olarak Sinop'ta yapılmaktadır. Haşhaşlı, sakızlı, fındıklı, tahinli gibi türleri olan Nokul, Isparta ve Samsun’da da bilinen bir yiyecek olup yapılışı ve içindeki malzemeler yöreye göre farklılık gösterir. Mayalı hamur ile yapılır ve rulo şeklindedir.

Nohul şu şekilde yapılır;

Hamur oluşturulduktan sonra, soğanlar ince ince doğranır ve kısık ateşte kavurulur. İçerisine kıyma ve karabiber eklenir. Açılan yufkaların içerisine hazırlanan bu harç konulur ve rulo şeklinde sarılır. Arzuya göre, harcın içerisine üzüm ve ceviz de konulabilir. Hazırlanan rulo şekildeki poğaçalar yağlanmış tepside pişirilir.

İÇLİ TAVA

Sinopûn vazgeçilmezleri arasında olan bir diğer yemek olan içli tava tava aslında bir hamsi yemeğidir. Hatta hamsi pilavına çok benzer.

Yapımında hamsiler temizlendikten sonra tavaya dizilir. Diğer taraftan ise, soğanlar ince ince doğranır ve kavrulur. Ardından pirinç eklenir ve devamlı karıştırılarak kavrulur. Tuz eklendikten sonra üzerini kapatacak şekilde su konulur ve pişmeye bırakılır. İçli tava için pirinçlerin diri olması gerekir. Pilav suyunu çekince üzerine karabiber, maydanoz ve nane eklenir. Ardından hazırlanan pilav demlenmeye bırakılır.

Demlenen pilav tavaya dizilen hamsilerin üzerine eklenir. Kısık ateşte çevirerek pişirilir. Piştikten sonra, tava ters çevrilir ve hazırlanan yemek servise sunulur.

KESTANELİ İÇ PİLAV

Sinop’un kestanesi meşhurdur. Şehirde kestane daha çok Erfelek ve Ayancık ilçelerinde yetişir. Kestaneli iç pilav yemeğinin isminden de anlaşılacağı üzere, Sinop’ta kestane sadece çerez olarak yenmiyor, bu yemeğin de ana malzemesi olarak kullanılıyor.

Yapımında ise kestaneli iç pilavın yapımı biraz zahmetli olsa da, lezzeti bu zahmeti kısa sürede unutturuyor. Yemek yapılırken öncelikle yıkanıp hazırlanan kuşbaşı et yağsız bir tavada kavrulur. Et suyunu çektikten sonra; kekik ve karabiber eklenir. Hemen ardından tavaya bir miktar tereyağı konur ve et bir süre daha kavrulur. Et piştikten sonra sıra tuza gelir. Tuz ekildikten sonra tavanın altı kapatılır. Diğer taraftan, ayrı bir tencerede iki soğan doğranır ve tereyağı ile kavrulur. Önceden suda bekletilen ve kabukları çıkarılan bademler, soğanın üzerine eklenerek kavurmaya devam edilir. Bademler kızarana kadar kavurma işlemi sürdürülmeli. Diğer taraftan pirinç önce haşlanır ardından soğuk suda yıkanır ve bademlerin üzerine eklenir. Bademle pirinç sürekli karıştırılarak pişirilir. Kuş üzümü, haşlanmış nohut ve kavrulmuş fıstık eklenir. Daha sonra et, tuz, karabiber eklenir ve malzemeler pembeleşinceye kadar kavrulur. Ardından malzemeleri bir parmak geçecek şekilde su eklenir ve pilavın pişmesi beklenir. Piştikten sonra ise demlenmeye bırakılır. Son olarak hazır olan pilava haşlanmış ya da kavrulmuş kestaneler eklenir.

SIRIK KEBABI

Boyabat’a ilçesinde orta çarşı diye bilinen eski çarşıdaki lokantalarda sırık kebabı yiyebilirsiniz. Bu yemek, sırığa geçirilen kuzunun çevrilerek odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanır. Dilerseniz, yemek sonrası çarşıya giderek yine buraya özgü tatlardan olan cevizli ve fındıklı Boyabat ezmesinden satın alabilirsiniz.

KUYU KEBABI

Ayancık ilçesinin meşhur yiyeceğidir. Kuzunun bütün olarak kuyudaki tandırda uzunca bir süre pişirilmesiyle hazırlanır. Ayancık’a gittiğinizde bu yöresel yemeği mutlaka tatmanızı öneririz.

BALIK



Sinop gibi bir sahil kentine gidip de balık yemeden dönmek olmaz tabii ki. Sinop’a yolunuz düştüğünde; merkezde, kalenin altındaki iskele yakınlarında bulunan restoranlarda denize karşı balık yemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

HAMURSUZ TATLISI

Tatlı yapılırken yumurta, süt ve un karıştırılır ve tatlı hamuru yumuşaklığında hamur yoğurulur. Hazırlanan hamur biraz dinlendirildikten sonra ufak parçalara bölünür. Bir miktar un ve nişasta birbirine karıştırılır ve bu karışımla yufka açılır. Hazırlanan yufkaların her iki tarafı sacda kızarana kadar pişirilir. Bu arada, iki ayrı tepsi hazırlanır. Bu tepsilerden birinin içine su konulur diğer tepsi ise yağlanır. Sacda pişirilen yufkalar önce su dolu tepsiye batırılır, arından da yağlanmış tepsiye üst üste dizilir. Yağlı tepsiye dizilen yufkaların arasına sıvı yağ dökülür ve kırık ceviz konuşur. Yufkaların dizimi bitince üzeri yağlanır, börek şeklinde kesilerek fırına verilir. Yufkalar pişerken başka bir kapta tatlı şerbeti hazırlanır. Fırından çıkan yufkaların üzerine şerbet dökülür. Böylelikle hamursuz tatlısı hazırlanmış olur.

SİNOP'TA GEZİLECEK YERLER

AŞIKLAR CADDESİ

Düşünün ki akşam güneşi batıyor, yüzünüze sıcak bir rüzgar vururken siz diğer yandan kaldırımlara dikilmiş palmiyelerin altında yürüyüşünüzü yapıyorsunuz. Burada bulunan çay bahçelerinde biraz mola verip soluklanırken, yol boyunca kurulmuş olan dondurma, patates cipsi, hediyelik eşya, kitap ve tattoo stantlarına uğrayabilirsiniz.

SİNOP KALESİ

Sinop gezilecek yerlerin en önemlilerinden bir tanesi de Sinop Kalesi. Milattan Önce 8. yüzyılda göçmenlerin yaptırdığı düşünülen tarihi Sinop Kalesi, şehir turunuz için harika bir başlangıç olabilir.

Şehrin tam merkezinde yer alan bu kalenin şehri çevreleyen duvarları; size kendinizi güvende hissettirecek.

Sinop Kalesi; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi dönemler boyunca onarım görerek ayakta tutulmuş ve kenti savunmakta kullanılmış.

Şimdi ise deniz manzarası eşliğinde dinlenip bir şeyler içerek en üst katında şöyle uzun uzadıya bir keyif yapabilirsiniz.

KARAKUM PLAJI

Karadeniz’in en dik ve kıyısına bir o kadar en yakın olan Sinop ili, plaj ve denizleri ile ön plana çıkıyor. Öyle ki son zamanlarda kazandığı ivmeye bakacak olursak tatil şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Merkeze 3 kilometre uzaklıkta konumlanan Karakum Plajı, doğallığını kaybetmemesi ve sessiz sakin bir ortam sunması açısından en çok tercih edilen yerler arasında yerini alıyor.

Kum zemin diğer tüm plajlara nazaran daha farklı diyebilirim. Bunun sebebi ise Boztepe Yarımadası’nda bulunan yanardağın patlaması üzerine püsküren küllerin denizin dibini siyaha boyamış olmasıdır. Şemsiye, şezlong, yeme ve içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz mekanlar bulunuyor.

HAMSİLOS KOYU

Merkez ilçeye 11 kilometre uzaklıkta yer alan Hamsilos Koyu, harika bir manzaraya ev sahipliği yapıyor olup Türkiye’nin tek fiyordu olma özelliğini taşıyor. Asıl adı Hamsolos ancak halk tarafından Hamsilos olarak adlandırılıyor. Yolunuz düştüğü takdirde güneşi burada batırmadan dönmeyin derim! Fazla bilinirliliğe sahip olmayışından ötürü el değmemiş bakir güzelliğini hala korumakta.

Bu dillere destan manzaradan kopmak zorunda değilsiniz. Alın yanınıza çadırınızı ve tüm geceyi burada geçirin. Yanınıza mutlaka fotoğraf makinenizi bulundurmayı ihmal etmeyin yoksada telefonlarınızın şarjını idareli kullananın ki sonrasında çekemeyeceğiniz kareler için pişmanlık duymayın!

İNCEBURUN

İnceburun’un şöyle bir özelliği vardır ki oda, Türkiye’nin en kuzey noktası olmasıdır. Deniz seviyesinde 38 metre yükseklikte bulunuyor olup, Karadeniz’in hırçın dalgalarına adeta karşı duran kayalıkların tepesine inşa edilen fener yıl boyu birçok ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

1863 senesinde yapılmış olan fener 12 metre uzunluğa sahiptir. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kış aylarında kayalıkların üstünde buz tabakası oluştuğundan dolayı, dalgalar kulenin yükseliği kadar yukarılara çıkıyor demek yanlış olmaz. Akliman’a oldukça yakın olduğu için orada piknik yaptıktan sonra buraya gelip gezebilirsiniz.





ERFELEK TATLICA ŞELALELERİ



Erfelek'in dünyada eşi benzeri bulunmadığını söyleyelim! Çünkü irili ufaklı tam 28 adet şelalenin birleşiminden oluşuyor.Kuş sesleri ve yürümesi cesaret isteyen merdivenleri ile özel ve farklı bir gün geçirebilirsiniz...