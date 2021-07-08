Sinovac araştırmasını yürütüyordu, kovid-19'a yenik düştü! Bilim insanı koronavirüsten öldü

Pandeminin ortaya çıkından itibaren kendini, koronavirüs araştırmalarına adayan dünyaca ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar yaşamını yitirdi. Çin'de geliştirilen Sinovac aşısındaki denemeleri yürüten ünlü bilim insanının ölümü uluslararası kamuoyunda geniş yer buldu.

"ONLARCA KLİNİK ÇALIŞMANIN BAŞINDA YER ALDI"

Yapılan açıklamalarda ünlü bilim insanının, Sinovac’ın Endonezya’daki araştırmalarını yönettiği ifade edildi. Ayrıca ülkede pandemideki en yüksek ölüm sayılarının kaydedildiği ifade edildi. Novilia'nın koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyuran Kumparan haber ajansı oldu. Öte yandan hayatını kaybeden Endonezyalı bilim insanının Covid-19 protokollerine göre gömüldüğü açıklandı.

Endonezya Kamu İktisadi Teşebbüsleri Bakanı Erick Thohir, yaşanan şok edici ölümle ilgili açıklamalarda bulundu. Thohir, yaşanan kaybı büyük bir kayıp olarak nitelendirerek, "BioFarma'nın Sinovac ile işbirliği içinde yaptığı Covid-19 aşısının klinik deneyleri dahil olmak üzere onlarca klinik çalışmanın başında yer alan önde gelen bilim insanıydı" dedi.

SİNOVAC ETKİLİLİĞİ TARTIŞILIYOR

Bilim dünyasında şaşkınlık yaratan ölümün ardında Sinovac aşısının etkililiği yeniden gündeme geldi. Endonezya’da Sinovac aşısı olan çok sayıda sağlık çalışanlarının yaşamını yitirdiği belirtildi. Öte yandan Sinovac aşısının delta varyantına karşı ne derecede etkili olduğu da akıllarda yer alan soru işaretlerinin başında geliyor.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanları hakkında bilgi veren bağımsız veri araştırma grubu Lapor Covid-19 isimli kuruluş, Haziran ayından beri Sinovac aşısı olan 131 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini aktardı. Üstelik yalnızca temmuz ayının ilk günlerinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı ise 50 olarak açıklandı.

Yoğun olarak Sinovac aşısının kullanıldığı Endonezya’da Çarşamba günü ilk kez 1000’den fazla corona virüsüne bağlı ölüm gerçekleşti. Ülkede dün 34.379 enfeksiyon tespit edildi. Ülkede son dönemde Delta varyantı yayıldı.