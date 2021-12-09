Sinovac aşısı olanlar dikkat! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşılama konusunda yeni bir açıklama geldi. Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üçüncü dozu Sinovac olan kişilere 4. doz aşı gerektiğini ifade etti.

İlk 2 doz aşılamaları seçilirken Koronavirüs Bilim Kurulu'nun anlaşılmaz bir gerekçeyle Biontech-Pfizer aşısı yerine Sinovac‘ın coronavac aşısını tercih ettiğini sözlerine ekleyen Ceyhan, ilk aşılanan grubun bağışıklığı iyi olmayan yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişiler olduğunu vurgulayıp inaktif aşının bu gruba yanıt verme şansının sağlıklı insanlara göre çok düşük olduğunu ve seçimin yanlış olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Üçüncü dozun Sinovac‘ın coronavac aşısı yapılan kişilere 4. doz aşı gerekiyor. İlk 2 doz aşılamaları seçilirken biontech – Pfizer aşısı yaklaşık fiyatlarla alınabilecekken, Koronavirüs Bilim Kurulu anlaşılmaz bir gerekçeyle Sinovac'ın aşısını tercih etti.

Üstelik ilk aşılanan grup bağışıklığı iyi olmayan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlardı ve bu gruplarda inaktif aşının yanıt verme şansı sağlıklı insanlara göre çok daha düşüktü.

Hepimiz aşılanmak aşılanmamaktan çok daha güvenli olduğu için bu aşıyla aşılandık.

Geçen sürede bu aşıyı olanlarda antikor yanıtının #mrna aşısı uygulananlara göre daha düşük olduğu ve daha erken azaldığını gördük.

"DEFALARCA DİLE GETİRDİK AMA BİLİM KURULU HALKIN TERCİHİNE BIRAKTI"

Ve 3. doz aşılama başladı. 3. doz aşının mRNA aşısı olması gerektiğini defalarca dile getirmemize rağmen, bilim kurulu halkın tercihine bıraktı.

Şimdi 3. dozunu Sinovac yaptıranlarda da antikor erken düşüyor. Sinovac'ın aşısı genç ve sağlıklı kişilerde virus dolaşımı düşükse 3. dozda kullanılabilir.

Ancak uyguladığımız yaş ve risk grupları, aktif vaka sayısı dikkate alınırsa, şu anda 3. doz için risklidir.

Ayrıca koronavirüs aşısının sonuçlarının bazı bilim kurulları tarafından etkinlik ve etkililik sonuçları yerine, “bir tık daha iyi” gibi benim bilmediğim, belki yeni gelişmiş bir bilimsel dille açıklanmasını da hayretle karşılıyorum.