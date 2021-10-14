Sinovac ve BioNTech aşısı olanlar dikkat! Hatırlatma dozunda oluşan antikor oranı belli oldu!

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı inaktif temelli geliştirilen Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac ve Alman firması BioNTech'in mRNA temelli aşısı kullanılıyor. Delta varyantı nedeniyle aşıların etkinlik seviyesi düşerken güçlü antikor tepkisi oluşması için 65 yaş üstü ve riskli gruplara üçüncü doz aşılama yapılıyor.

ANTİKOR SEVİYELERİNE BAKILDI

Söz konusu üçüncü doz aşılamanın ne kadar antikor oluşturduğu üzerine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı koordinatörlüğünde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada Sinovac aşısı olan kişilerde aşı olunduktan 6 ay sonra antikor seviyelerinde düşüş tespit edildi.

ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Çalışmada hatırlatma dozu üzerinde durduklarını anlatan ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Tanır çalışmaya, iki doz Sinovac, 3 doz Sinovac ve iki doz Sinovac artı bir doz Biontech aşısı olan 235 sağlık çalışanının katıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Tanır, araştırma kapsamında sadece iki doz Sinovac aşısı olanların yüzde 17’sinde koruyucu antikor saptanmadığını belirtti.

HATIRLATMA DOZUNUN OLUŞTURDUĞU ANTİKOR

Çalışma hakkında bilgi veren Tanır, "Üçüncü dozu Biontech olan kişilerde 6’ncı ayın sonunda oluşan antikorun üçüncü aya göre 20 kat, Sinovac olan grupta ise 5 kat arttığı saptandı. Sadece iki doz Sinovac aşı olan grupta ise antikor düzeyinin ortalama yüzde 60 oranda azaldığını gördük." dedi.

"YÜZDE 70'İN ÜZERİNE ÇIKARABİLİRSEK SALGINA KARŞI GÜÇLÜ HALE GELEBİLİRİZ"

Çalışmanın hatırlatma dozunun önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Tanır, "Gerek iki doz Biontech gerekse üç doz aşı olanlarının oranını toplum genelinde yüzde 70’in üzerine çıkarabilirsek salgına karşı çok güçlü hale geliriz” şeklinde konuştu.

Tanır, çalışmaya katılan sağlık çalışanlarından sadece yüzde 3,4'ünün koronavirüs salgınına yakalandığını, ancak hastanede tedavi görmek zorunda kalmadıklarını da kaydetti.

Yerli aşı TURKOVAC, salgına karşı umut olacak! Dünyayı kasıp kavuran Delta varyantını izole etti

Prof. Dr. Güner Sönmez: mRNA aşılarının Covid 19’daki başarısı modern tıpta bir devrimi müjdeliyor olabilir

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş uyarı: Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır

13 Ekim 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?